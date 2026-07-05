الأهلي يُقدم «الحسين عموتة» في مؤتمر صحفي غدًا

أعلن النادي الأهلي عن تنظيم مؤتمر صحفي غدا الاثنين بمقر النادي في الجزيرة، لتقديم المدير الفني الجديد، المغربي الحسين عموتة، إلى وسائل الإعلام، والكشف عن تفاصيل التعاقد وخطة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، الذي سيتولى تقديم المدير الفني الجديد، قبل أن يستعرض عموتة رؤيته الفنية وبرنامج عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسيخصص المؤتمر للإعلان عن ملامح خطة الأهلي للموسم الجديد، إلى جانب فتح باب الأسئلة أمام ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، في أول ظهور رسمي للمدرب المغربي عقب توليه القيادة الفنية للفريق.

وكان الأهلي قد وجّه الدعوة إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية فعاليات المؤتمر، الذي يشهد الظهور الأول للحسين عموتة بقميص الأهلي، وسط ترقب جماهيري كبير للتعرف على رؤيته وطموحاته مع الفريق في الموسم المقبل.