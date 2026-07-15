جامعة دمنهور تبدأ التشغيل الفعلي لمنظومة البيانات الإحصائية

نظمت جامعة دمنهور اليوم الأربعاء تدريبا موسعا لممثلي جميع كليات الجامعة على "منظومة البيانات الإحصائية"، وتسليم بيانات الدخول تمهيدا للتفعيل الكامل للمنظومة، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، وإشراف الدكتور عمرو أبو هاني القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ محمد عامر مدير عام التحول الرقمي بالجامعة.

في إطار حرص جامعة دمنهور على تحقيق التكامل بين كافة القطاعات والانتقال إلى بيئة عمل رقمية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030 في التحول إلى الحكومة الرقمية.

وتناول التدريب الذي قدمته الدكتورة شيماء يونس المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، ممثلة عن فريق إعداد المنظومة، شرحا تفصيليا لآليات عمل المنظومة، وطرق إدخال وتحديث البيانات، ومعايير الجودة المطلوبة، كما تم تسليم أسماء المستخدمين وكلمات المرور لممثلي الكليات للبدء في التشغيل الفعلي.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن تفعيل منظومة البيانات الإحصائية يعد نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو جامعات الجيل الرابع، فالبيانات الدقيقة والمحدثة هي حجر الأساس لوضع الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثقة.

وأوضح الدكتور عمرو أبو هاني أن المنظومة تهدف إلى ميكنة البيانات الإحصائية الخاصة بالكليات والإدارات وتوحيد قاعدة البيانات على مستوى الجامعة لضمان الدقة والسرعة في تداول المعلومات، مشيرا إلى أن فريق العمل بكلية الحاسبات والمعلومات قام بتصميم المنظومة بما يتوافق مع احتياجات الجامعة، مع استمراره في تقديم الدعم الفني لكافة الكليات خلال مرحلة التشغيل.

فيما أشار الأستاذ محمد عامر إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليل الاعتماد على النماذج الورقية، وتوفير الوقت والجهد، وإتاحة لوحات متابعة لحظية للقيادات لتقييم الأداء ومتابعة المؤشرات بكفاءة عالية.

وتؤكد جامعة دمنهور التزامها باستكمال خطة التحول الرقمي، إيمانا منها بأن امتلاك بيانات دقيقة ومحدثة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي ودعم رؤية مصر 2030 في بناء جامعات الجيل الرابع.