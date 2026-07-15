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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكتوبر الجديدة تطلق منظومة التحول الذكي للإدارة القانونية

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آية الجارحي

أطلق جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بقيادة المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز، منظومة التحول الذكي للإدارة القانونية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز الأعمال، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

يأتي هذا في إطار توجهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المؤسسي، وبتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية،

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الوحدة الرئيسية للتطوير ورؤية مصر 2050 وجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تحت رئاسة السيد احمد مدير الادارة القانونية وبمتابعة وتنسيق كل من: الدكتورة أماني ممدوح، المدير الاستراتيجي للوحدة، والدكتور سامح مجدي، المدير التنفيذي للوحدة، وبمشاركة فريق التطوير الذي يضم الدكتور أشرف جابر، والمهندسة علا سامي، والمهندس عبد الهادي، مصمم البرنامج بجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وتعتمد المنظومة على رقمنة الملفات والسجلات القانونية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للدعاوى والقضايا والعقود والمذكرات والفتاوى القانونية، إلى جانب إتاحة المتابعة اللحظية للمواقف القانونية ومواعيد الجلسات والإجراءات، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء دقيقة تدعم متخذي القرار.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجهاز لتحديث أساليب العمل، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وحماية الوثائق وسهولة استرجاعها، مع ضمان سرية البيانات وفقًا للضوابط المعتمدة، مشيرًا إلى أن التحول الذكي يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ومن المنتظر أن تسهم المنظومة في اختصار الدورة المستندية، وتقليل الوقت والجهد، والحد من الأخطاء، وتحسين التنسيق بين الإدارة القانونية وباقي إدارات الجهاز، بما يدعم الحفاظ على حقوق الجهاز والمتعاملين معه، ويواكب توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حكومية ذكية ومستدامة.

أكتوبر الجديدة التحول الذكي البيانات

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