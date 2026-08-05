اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة القديسة مارينا بالعلمين

يلقي، اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، وذلك من كنيسة القديسة مارينا بمدينة العلمين، في تمام الساعة السابعة مساءً.

العظة الأسبوعية

وتُذاع العظة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، هي: أغابي TV، وCTV، وME Sat، ولوجوس TV، وCOC، إلى جانب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بما يتيح لأبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها متابعة العظة مباشرة.

وتُعد العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني إحدى أبرز اللقاءات الروحية والتعليمية التي يترقبها أبناء الكنيسة، لما تتضمنه من تأملات كتابية ورسائل رعوية وإرشادات روحية تسهم في دعم الحياة الإيمانية، وتعالج العديد من القضايا التي تهم الأقباط في حياتهم اليومية.