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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير عمل يزور مديرية مطروح ويوجه بتحويل بعض القاعات لمنصات تدريبية

جانب من لقاء الوزير بموظفي مديرية عمل مطروح
جانب من لقاء الوزير بموظفي مديرية عمل مطروح

زار وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، مديرية العمل بمحافظة مطروح، حيث عقد اجتماعًا مع العاملين بالمديرية ،وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، في إطار جولته بالمحافظة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. حيث تفقد الوزير كافة الإدارة المختصة بخدمات المواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بما لمسه من جهود جميع العاملين داخل المديرية بقيادة مدير المديرية مصطفى جابر ، مؤكدًا أن مديرية عمل مطروح من المديريات التي تحظى بدعم كبير من محافظ مطروح، وهو ما انعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، موجّهًا الشكر للمحافظ على اهتمامه بملفات التشغيل والتدريب المهني ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وأكد وزير العمل أن مديريات العمل تمثل واجهة الوزارة في المحافظات، وتضطلع بدور متكامل في تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال توفير فرص العمل، واستخراج كعب العمل، وقياس مستوى المهارة، والتوجيه المهني، والتسوية الودية للمنازعات العمالية قبل اللجوء إلى القضاء، ورعاية العمالة غير المنتظمة، واستخراج تراخيص عمل الأجانب، فضلًا عن التوسع في خدمات المنصة الوطنية للتشغيل، بما يسهم في ربط الشباب بفرص العمل داخل مصر وخارجها.

ووجّه الوزير بالاستفادة القصوى من إمكانات المديرية، خاصة القاعات المتاحة، وتحويلها إلى مراكز نشطة لعقد برامج التدريب المهني ودورات السلامة والصحة المهنية، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحافظات.

كما وجّه الوزير رسالة تحفيزية للعاملين، قال فيها: "أنتم تقدمون خدمات متميزة للمواطنين، لكنني أنتظر منكم المزيد، فنجاح الوزارة يبدأ من نجاح المديريات في أداء رسالتها. وأؤكد أن جميع طلباتكم ستكون محل دراسة واستجابة في إطار القانون، بما يساعدكم على تقديم أفضل خدمة للمواطن."

من جانبه، رحّب اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية للعاملين بالمديرية، وتعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد بالتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة العمل في تنفيذ برامج التدريب المهني، وتوفير فرص العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، بما يدعم جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء، حرص وزير العمل على الاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين، مؤكدًا استمرار التواصل معهم، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم بكفاءة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمنظومة العمل، وتوفير بيئة عمل محفزة تحقق أفضل خدمة للمواطنين.

وزير العمل حسن رداد محافظة مطروح

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