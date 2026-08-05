نيل هوب.. أمريكا تعلن وصول سفيرها الجديد إلى الأراضي اليمنية

أعلنت بعثة الولايات المتحدة إلى اليمن وصول نيل هوب كقائم بأعمال الأعمال الدبلوماسية لها إلى الأراضي اليمنية كأعلى دبلوماسي أمريكي في اليمن.

وذكرت السفارة الأمريكية في اليمن في بيان لها : إن مهمة هوب هي تعزيز أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرجة وجهود وزير روبيو الدبلوماسية بالشراكة الوثيقة مع حكومة جمهورية اليمن.

وأضافت السفارة : سيقود هوب فريق الدولة متعدد الوكالات في البعثة لتنفيذ الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب، والتي تحدد المصالح الأمريكية الأساسية في اليمن والمنطقة، بما في ذلك حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع المنطقة من أن تكون حاضنة أو مصدرًا للإرهاب، وضمان أمن شركاء الولايات المتحدة.

ويُشار إلى أن هوب قد خدم لأكثر من 24 عامًا في وزارة الخارجية ومناصب السياسة الخارجية متعددة الوكالات والأمن القومي، بما في ذلك أدوار قيادية رئيسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وذلك بحسب بيان السفارة .