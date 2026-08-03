اليمن و"التعاون الخليجي" يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق حول تطورات المنطقة

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين اليمن والمجلس، وتعزيز التنسيق السياسي والأمني إزاء تطورات المنطقة، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وعبرت الزوبة- خلال اللقاء،وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)-عن تقدير القيادة السياسية اليمنية، ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، والحكومة والشعب اليمني، للمواقف الأخوية والتاريخية الثابتة لدول مجلس التعاون في دعم الشرعية الدستورية، وصون وحدة اليمن وسيادته وهويته العربية، ومساندة شعبه في مواجهة التحديات.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية، وتداعيات التصعيد الإيراني المباشر وعبر أذرعه، وفي مقدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية، على أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب ومضيق هرمز، وما تمثله الاعتداءات التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون والدول العربية من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وجددت الزوبة، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دول مجلس التعاون في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها..مؤكدة رفض اليمن القاطع استخدام أراضيه ومياهه منصة لتهديد دول الجوار أو خدمة المشروع التوسعي الإيراني.

وتناول اللقاء أهمية تكثيف التنسيق اليمني - الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد الجهود لمواجهة تهديدات المليشيات الحوثية، وحشد الدعم للحكومة، إلى جانب تفعيل اللجان المشتركة وتطوير الشراكة والتكامل مع مجلس التعاون ودوله الأعضاء، وفقا للأولويات الراهنة.

من جانبه، هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الوزيرة الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية اليمنية..متمنيا لها التوفيق والنجاح.. مجددا موقف دول المجلس الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة اليمن وسيادته..مؤكدا استمرار دعم المجلس للجهود الإنسانية والإغاثية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.