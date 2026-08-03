أزمة داروين نونيز تتصاعد داخل الهلال .. غياب العروض يربك خطط إنزاجي

دخل ملف الأوروجواياني داروين نونيز مرحلة أكثر تعقيدًا داخل الهلال السعودي، في ظل غياب أي عروض رسمية للحصول على خدماته، رغم التقارير التي ربطته خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري التركي.

وتسعى إدارة الهلال إلى إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد، بما يتماشى مع رؤية المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي لا يضع نونيز ضمن خياراته الأساسية، ما جعل رحيل اللاعب أحد أبرز أولويات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم تكرار الأنباء حول اهتمام أندية تركية بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى عدم وصول أي عرض رسمي أو مفاوضات جادة إلى إدارة الهلال، الأمر الذي أبقى مستقبل اللاعب معلقًا حتى الآن.

ويضع هذا الوضع إدارة "الزعيم" أمام تحدٍ كبير، إذ إن استمرار نونيز يعني شغل أحد المقاعد المخصصة للاعبين الأجانب دون الاستفادة منه فنيًا، وهو ما قد يعرقل خطط النادي لإبرام صفقات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وفي ظل ضيق الوقت، تواصل إدارة الهلال دراسة الخيارات المتاحة لحسم الملف، سواء من خلال إيجاد نادٍ جديد للاعب أو انتظار تحركات من أندية أخرى خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتجنب تعقيد خطط الفريق قبل بداية الموسم.

وباتت قضية داروين نونيز من أبرز الملفات الشائكة داخل الهلال هذا الصيف، حيث تسعى الإدارة إلى إنهائها في أقرب وقت، لضمان استقرار القائمة ومنح سيموني إنزاجي أفضل الظروف لبناء فريقه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.