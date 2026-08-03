طارق خيري يعلن قائمة منتخب ناشئات السلة في بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا

أعلن طارق خيري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة الأفروباسكت، المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 5 إلى 16 أغسطس الجاري.

وجاءت القائمة كالتالي:

جوري نزار، ملك العزب، سدرة شلبي، هانيا ناصر، ياسمين الجمال، فاطمة محمد، مريم حازم، ملك الحملي، هنا الباز، ليلى حسام، زينة حليم، سدرة هيثم.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المجموعات الثلاث، على أن يتأهل أفضل ثمانية منتخبات في دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، حيث سيتم تصنيف كل من الفرق التي تحتل صدارة كل مجموعة من المركز الأول إلى الثالث، والفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة من المركز الرابع إلى السادس، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المركز السابع إلى الثامن، وذلك بناءً على عدد الانتصارات وفارق الأهداف.