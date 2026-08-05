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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يحتفي بانتقال صلاح لطرابزون: وراك لآخر الدنيا

صلاح
صلاح
يارا أمين

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير على اقتراب الإعلان الرسمي عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا دعمه الكامل لقائد منتخب مصر في خطوته الجديدة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "توكلنا على الله يا أبو صلاح.. هننزل الدوري التركي ونجيب جدول مباريات طرابزون سبور ووراك دايمًا ولو حتى تروح آخر الدنيا.. بالتوفيق يا أسطورة الأساطير."

وجاءت رسالة شوبير بالتزامن مع وصول محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي، قال فيها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى سعادته بخوض التجربة الجديدة واستعداده لبدء مشواره مع الفريق التركي.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق اليوم الأربعاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي عقب استكمال الإجراءات الإدارية النهائية، وخضوع اللاعب للفحص الطبي، قبل توقيع العقود والإعلان عن تفاصيل انتقاله بصورة رسمية.

أحمد شوبير محمد صلاح طرابزون سبور منتخب مصر نادي طرابزون

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