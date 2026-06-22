كورتوا: مونديال 2026 قد يكون الأخيرة لي وسأعتزل مع ريال مدريد

أكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، رغبته في إنهاء مسيرته الكروية داخل جدران النادي الملكي خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يخطط للاستمرار مع الفريق ما بين 4 إلى 5 سنوات إضافية قبل اعتزال كرة القدم.

وجاءت تصريحات كورتوا خلال حوار إذاعي مع "أوندا سيرو" الإسبانية، عقب تعادل بلجيكا السلبي أمام إيران في كأس العالم 2026، وهي المباراة التي تألق خلالها الحارس البلجيكي بتصديات حاسمة أنقذت فريقه من خسارة محققة.

وقال كورتوا إن ريال مدريد يمثل محطته الأخيرة في مسيرته، موضحًا: "حلمي هو الاستمرار هنا لعدة سنوات أخرى، لقد قضيت فترة طويلة في النادي وأرغب في إنهاء مسيرتي بقميصه".

كما أشار الحارس البلجيكي إلى أنه جدد عقده مع ريال مدريد بالفعل حتى عام 2029 دون ضجة إعلامية كبيرة، مؤكدًا التزامه الكامل بمشروع النادي الملكي واستقراره على المدى الطويل.

وفيما يخص المنتخب البلجيكي، لمح كورتوا إلى أن مشاركته الحالية في كأس العالم قد تكون الأخيرة له مع الشياطين الحمر، في ظل تقدمه في العمر ورغبته في التركيز على مسيرته مع ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.