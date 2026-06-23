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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد ينتصر قضائيًا على رابطة الليجا.. والمحكمة العليا ترفض الطعن

بيريز
بيريز
إسلام مقلد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ، تحقيق انتصار قضائي جديد في نزاعه مع رابطة الدوري الإسباني، بعدما أيدت المحكمة العليا الإسبانية الأحكام السابقة التي أقرت ببطلان قرارات منعت النادي الملكي من المشاركة في عدد من اجتماعات هيئة الرقابة على إدارة الحقوق السمعية والبصرية خلال عام 2022.

تأكيد بطلان قرارات رابطة الليجا

وأوضح ريال مدريد، في بيان رسمي، أن الغرفة الأولى بالمحكمة العليا رفضت في 10 أبريل 2026 الاستئناف المقدم من رابطة الدوري الإسباني، مؤكدة أن القرارات محل النزاع انتهكت حقوق النادي في المشاركة، كما صدرت دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة.

رفض طلب جديد لإعادة فتح القضية

وأشار النادي إلى أن رابطة الليجا تقدمت لاحقًا بطلب لإبطال الحكم النهائي في محاولة لإعادة النظر في القضية، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب بشكل صريح، مؤكدة عدم جواز استخدام هذا المسار القانوني لإعادة مناقشة قضية سبق الفصل فيها نهائيًا.

ريال مدريد: القرار يؤكد سلامة موقفنا

وأكد النادي الملكي أن الحكم الجديد يعزز صحة موقفه القانوني الذي دافع عنه طوال فترة النزاع، ويضع حدًا لمحاولات الطعن المتكررة من جانب رابطة الدوري الإسباني في الأحكام الصادرة ضده.

ارتياح داخل النادي الملكي

واختتم ريال مدريد بيانه بالتعبير عن ارتياحه للحكم القضائي، معتبرًا أنه يعزز مبادئ المشروعية واليقين القانوني، ويؤكد ضرورة احترام حقوق الأندية التي تشكل الركيزة الأساسية لكرة القدم الاحترافية.

ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني الدوري الإسباني المحكمة العليا الإسبانية

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