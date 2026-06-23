بشرى للمنتخبات المتأهلة.. خبير لوائح يكشف قاعدة مهمة في كأس العالم

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن معلومة مهمة تتعلق بلائحة كأس العالم 2026، وذلك مع اقتراب منافسات دور المجموعات من نهايتها.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بنهاية دور المجموعات لكأس العالم سيتم إلغاء الإنذارات التي لا تؤدي إلى الإيقاف".

ويعني هذا الإجراء أن اللاعبين الذين حصلوا على إنذار واحد أو أكثر، دون أن يصلوا إلى حد الإيقاف، سيدخلون الأدوار الإقصائية بسجل خالٍ من الإنذارات، وفقًا للوائح البطولة، بما يمنح المنتخبات المتأهلة فرصة خوض مباريات خروج المغلوب دون القلق من تراكم البطاقات السابقة، باستثناء اللاعبين الموقوفين بالفعل بسبب بلوغ الحد المسموح من الإنذارات.