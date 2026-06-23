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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب ناشئات السلة أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العالم

ناشئات السلة
ناشئات السلة
محمد سمير

يواجه منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا لكرة السلة، نظيره منتخب كوت ديفوار، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تقام ضمن المعسكر الخارجي في إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئات المقرر إقامتها في التشيك خلال شهر يوليو المقبل.

ويخوض منتخب الناشئات مواجهة كوت ديفوار، في ثاني ودياته بعد أن واجه نظيره الإسباني الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر تستمر في إسبانيا في مدينة مالجا، حتى 29 من يونيو الجاري، ويتخلل  المعسكر إقامة أربع مباريات ودية، أمام إسبانيا والتشيك، بالإضافة إلى مباراتين أمام منتخب كوت ديفوار.

ويرأس البعثة، العقيد أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وعقب انتهاء المعسكر الإسباني، تعود البعثة إلى مصر لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني، في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.

ومن ألمانيا، تتوجه بعثة منتخب مصر مباشرة إلى التشيك للمشاركة في منافسات كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو المقبل.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد محروس مديرًا فنيًا، ويعاونه نهال سعد المدرب العام، وماجد سلامة مدربًا، منى عبد المنعم مدير الفريق، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، فاطمة جمال طبيبة الفريق.

منتخب ناشئات السلة منتخب مصر للناشئات كوت ديفوار كأس العالم للناشئات المعسكر الخارجي

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