إعلامي عن تريزيجه: لاعب سالك وربنا يوفقه

أشاد الإعلامي كريم رمزي بتريزيجيه نجم الأهلي والمنتخب عقب أدائه بمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وأكد رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم ان تريزيجيه لاعب "سالك ونضيف" ولذلك وفقه الله وأحرز هدفا أمام نيوزيلندا.

وتابع “من الصعب أن يفتعل تريزيجيه أي أزمات بسبب جلوسه احتياطيًا رغم أنه من كباتن المنتخب ”.

وأكمل “دوافع منتخب إيران ستكون أكبر من دوافع منتخب مصر وهذا أمر طبيعي بسبب تأهلنا إلى الدور المقبل بنسبة تتجاوز 99%".

وأكمل “من الضروري إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام إيران والدفع ببعض العناصر غير الأساسية ”.

واختتم “حسام حسن لا يلعب إلا لتحقيق الفوز ولا يوجد في قاموسه التعادل”.