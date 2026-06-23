فرج عامر: وائل جمعة مفتاح استعادة الانضباط والروح داخل الأهلى

أعرب المهندس فرج عامر عن ثقته في قدرة وائل جمعة على إحداث نقلة إدارية داخل النادي الأهلي، بعد توليه منصب مدير الكرة، مؤكدًا أن وجوده سيسهم في حل العديد من المشكلات الإدارية وإعادة الانضباط داخل الفريق.

وقال عامر: «أتوقع أن وجود وائل جمعة كمدير للكرة في الأهلي سيحل مشاكل إدارية كثيرة، وسيضمن انضباط غرفة الملابس، وهذا كفيل بعودة الروح إلى اللاعبين».

كان الأهلي قد أعلن رسميًا تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد، حيث بدأ بالفعل مهام عمله داخل القلعة الحمراء.

كان الإعلامي محمد شبانة أكد أن المدرب المغربي حسين عموتة كان له دور في ترشيح وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى بين عدة أطراف داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "من رشّح وائل جمعة للعمل كمدير كرة في الأهلي هو حسين عموتة، الذي سبق له العمل في قطر وتواجد مع وائل جمعة في أكثر من مناسبة عبر قناة بي إن سبورت".

وأضاف: "حدث تناغم بين رؤية حسين عموتة ورغبة سيد عبدالحفيظ وياسين منصور في تواجد وائل جمعة بمنصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي".

وتابع: "هناك تصور فني كبير مطروح داخل الأهلي يقوده حسين عموتة كمدير فني، ومعه 4 مساعدين 2 مغاربة، ومدرب برازيلي، وآخر أوروبي، إلى جانب ياسر رضوان ضمن الجهاز المعاون".