فرج عامر يطالب ببقاء تريزيجيه: أتمنى ألا يرحل عن الأهلي

كشف رجل الأعمال فرج عامر عن رغبة نادي الرياض السعودي في شراء عقد محمود تريزيجية من النادي الاهلي

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" نادي الرياض السعودي يضغط بقوة لكي يشتري عقد تريزيجية من الاهلي هذا الموسم ، اتمني الا يرحل تريزيجية ، تريزيجية لاعب محترم وراجل في الملعب واكيد هناك حلول اخري غير بيعة اوالاستغناء عنة



وكشفت تقارير سعودية عن دخول نادي الرياض في مفاوضات رسمية مع إدارة الأهلي سعياً للحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر تمتلك خبرات كبيرة استعداداً للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وبدأت إدارة النادي السعودي بالفعل اتصالاتها مع مسؤولي الأهلي لبحث إمكانية إتمام الصفقة وسط قناعة كبيرة بقدرات اللاعب الذي يملك خبرات طويلة في الملاعب الأوروبية والدولية.