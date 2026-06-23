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مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مليون دولار لا تكفي.. كيف تعطل الخلافات المالية انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي؟

تريزيجيه
تريزيجيه
محمود أحمد

في الوقت الذي يركز فيه محمود حسن تريزيجيه على قيادة منتخب مصر في كأس العالم 2026 تزداد سخونة مستقبله مع الأهلي بعدما دخل نادي الرياض السعودي بقوة على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع الجناح الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة قد تشهد الكثير من التطورات خلال الأيام المقبلة.

وبين رغبة النادي السعودي في حسم الصفقة سريعاً وتمسك الأهلي بمطالبه المالية وشروط اللاعب الشخصية تبدو المفاوضات مفتوحة على جميع الاحتمالات خاصة مع القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها تريزيجيه داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني.

الرياض يتحرك لضم نجم الأهلي

وكشفت تقارير سعودية عن دخول نادي الرياض في مفاوضات رسمية مع إدارة الأهلي سعياً للحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر تمتلك خبرات كبيرة استعداداً للموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وبدأت إدارة النادي السعودي بالفعل اتصالاتها مع مسؤولي الأهلي لبحث إمكانية إتمام الصفقة وسط قناعة كبيرة بقدرات اللاعب الذي يملك خبرات طويلة في الملاعب الأوروبية والدولية.

خلاف مالي يعطل الاتفاق

ورغم جدية المفاوضات فإنها لم تصل إلى مرحلة الحسم حتى الآن بسبب وجود فجوة مالية بين ما يطلبه الأهلي وما عرضه النادي السعودي.

وتقدم نادي الرياض بعرض تبلغ قيمته مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب بينما يتمسك الأهلي بالحصول على مليون ونصف المليون دولار ما يعني وجود فارق يبلغ نصف مليون دولار يقف حالياً عقبة أمام إتمام الصفقة.

وتسعى إدارة النادي السعودي إلى تقريب وجهات النظر مع الأهلي خاصة أن اللاعب يمثل أحد الأهداف الرئيسية لتدعيم الخط الأمامي بينما لا يبدو النادي الأحمر متعجلاً في اتخاذ قرار نهائي في ظل ارتباط تريزيجيه بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030.

مطالب اللاعب تزيد المشهد تعقيداً

ولا تقتصر العقبات على المقابل المالي بين الناديين فقط بل تمتد أيضاً إلى الراتب السنوي الذي ينتظره اللاعب.

وبحسب التقارير عرض نادي الرياض على تريزيجيه عقداً تصل قيمته إلى مليوني دولار في الموسم في حين يطلب نجم المنتخب المصري ثلاثة ملايين دولار للموافقة على خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

ويبدو أن اللاعب الذي عاد إلى الأهلي قبل أقل من عام لا يفكر في الرحيل إلا إذا حصل على عرض يتناسب مع قيمته وخبراته خاصة أنه لا يزال أحد أبرز الأسماء المؤثرة في الكرة المصرية.

تألق مونديالي يعزز أسهم تريزيجيه

وجاء اهتمام نادي الرياض في توقيت مثالي بالنسبة للاعب بعدما ساهم في الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وشارك تريزيجيه بديلاً خلال المباراة وتمكن من تسجيل هدف ليساهم في تحقيق أول انتصار مونديالي في تاريخ الكرة المصرية ويعزز فرص الفراعنة في بلوغ الدور التالي من البطولة.

ويؤمن مسؤولو النادي السعودي بأن اللاعب ما زال يمتلك الكثير ليقدمه سواء على المستوى الفني أو القيادي وهو ما جعل اسمه يتصدر قائمة التدعيمات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي.

رحلة طويلة بدأت من الأهلي وعادت إليه

ويعد تريزيجيه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2012 قبل أن تبدأ رحلته الاحترافية في أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي.

وخاض بعدها عدة تجارب ناجحة أبرزها مع قاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي والريان القطري وطرابزون سبور ليعود مجدداً إلى القلعة الحمراء في صيف 2025 بعقد طويل يمتد لخمس سنوات.

ومنذ عودته نجح اللاعب في استعادة جزء كبير من مستواه المعروف ليصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق كما احتفظ بمكانه ضمن صفوف المنتخب المصري.

الحسم يقترب

وتترقب جماهير الأهلي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين حيث يبقى سيناريوهان مطروحان بقوة؛ إما نجاح نادي الرياض في رفع عرضه والوصول إلى اتفاق نهائي مع الأهلي واللاعب أو استمرار الخلافات المالية بما يؤدي إلى غلق الملف وبقاء تريزيجيه داخل القلعة الحمراء.

وفي كل الأحوال فإن اسم محمود حسن تريزيجيه يبدو مرشحاً ليكون أحد أبرز عناوين سوق الانتقالات الصيفية خاصة مع تزايد الاهتمام السعودي بنجوم الكرة المصرية وسعي الأندية إلى تدعيم صفوفها بأسماء تمتلك الخبرة والجودة القادرة على صناعة الفارق.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه منتخب مصر كأس العالم 2026 الأهلي الرياض السعودي

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