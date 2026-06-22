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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه: الفوز التاريخي بداية المشوار.. وأسعدنا الشعب المصري

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أكد محمود حسن تريزيجيه سعادته الكبيرة بعد الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، مشيراً إلى أن اللاعبين يشعرون بالفخر بما قدموه داخل الملعب، بعدما نجحوا في إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتيجة ستظل عالقة في الأذهان.

وأوضح تريزيجيه أن الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل يمثل خطوة مهمة في مشوار المنتخب خلال البطولة، مؤكداً أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا كل ما لديهم من أجل رفع اسم مصر وتحقيق إنجاز جديد يليق بتاريخ الكرة المصرية.

فخر بما قدمه المنتخب

وقال تريزيجيه إن جميع أفراد المنتخب يشعرون بالفخر بما حققوه، خاصة بعد الأداء القوي والروح القتالية التي ظهرت طوال المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، ونجحوا في تحويل دعم الجماهير إلى دافع كبير لتحقيق الانتصار.

وأضاف أن إسعاد الشعب المصري كان الهدف الأول للجميع، مؤكداً أن رؤية الفرحة على وجوه الجماهير تعد أكبر مكافأة لأي لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني.

الجماهير صنعت الفارق

وأشار نجم منتخب مصر إلى أن الحضور الجماهيري الكبير منح اللاعبين إحساساً بأن المباراة تقام على الأراضي المصرية، مؤكداً أن التشجيع المتواصل طوال اللقاء لعب دوراً محورياً في رفع الروح المعنوية للفريق ودفعه لتحقيق الفوز.

وأوضح أن الجماهير المصرية تواصل تقديم صورة رائعة في المدرجات، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما يمنح اللاعبين ثقة كبيرة ويزيد من إصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وعد بمواصلة الإنجازات

واختتم تريزيجيه تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، قائلاً إن هذا الفوز يمثل مجرد بداية، وإن المنتخب يطمح لتحقيق المزيد خلال مشواره في البطولة، مؤكداً: “الحمد لله أننا عدنا بالجماهير سعيدة، ونعدكم بأن القادم سيكون أفضل، وسنواصل القتال من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق نتائج تليق بطموحات الجميع.

تريزيجية كأس العالم منتخب مصر اخبار الرياضة

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