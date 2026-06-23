خلافات مالية تعطل صفقة انتقال تريزيجيه إلى نادي الرياض السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الرياض مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي في ضمه لتدعيم صفوفه.

وحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن المفاوضات بين نادي الرياض والأهلي لا تزال مستمرة حتى الآن، لكنها تواجه بعض التعقيدات المالية التي تؤخر حسم الصفقة بشكل نهائي.

وأوضحت التقارير أن الخلاف الأساسي يتمثل في المقابل المالي، حيث يقدّم النادي السعودي عرضًا بقيمة مليون دولار، بينما يتمسك الأهلي بالحصول على 1.5 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى وجود فجوة مماثلة في المفاوضات مع اللاعب نفسه، إذ عرض نادي الرياض عقدًا سنويًا يصل إلى مليوني دولار، في حين يطلب تريزيجيه الحصول على 3 ملايين دولار سنويًا لإتمام الاتفاق.

ويبلغ تريزيجيه من العمر 31 عامًا، ويرتبط بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى صيف عام 2030، وهو ما يزيد من تعقيد المفاوضات بين جميع الأطراف.