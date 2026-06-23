مدرب الجزائر : الفوز على الأردن منحنا دفعة قوية وهدفنا التغلب على النمسا

كشف المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري علي أهمية الفوز على منتخب الأردن بنتبجة 2ـ1، في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بمونديال كأس العالم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة مابين 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال بيتكوفيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة " الشروق"الجزائرية، الفوز على الأردن يمنحنا ثقة كبيرة قبل مواجهة النمسا بالجولة الثالثة والخامسة بدور المجموعات.

وأشار :" في المجمل قدمنا أداء جيد بالمباراتين كنا نستحق الفوز في هذه المباراة، وهو بالتأكيد ⁠منحنا كثيرًا من الثقة ‌ ‌قبل مواجهتنا المقبلة. نحن دفعنا ‌ثمن خطأ دفاعى دفاعي عندما تمكن منتخب الأردن من تسجيل هدف التقدم، لكننا نجحنا في العودة واحرز هدفين.



وشدد ما كان يهمنا هو الفوز بهذه المباراة، والبقاء في دائرة المنافسة، والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، وأن يكون مصيرنا في النهاية بأيدينا.



وكان منتخب الجزائر قد خسر فى لقاء الجولة الأولى أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد، فيما خسر منتخب الأردن أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1.

وتضم المجموعة العاشرة بمونديال كأس منتخبات الأرجنتين والجزائر والأردن والنمسا.

موعد مباراة الجزائر والنمسا

وتقام مباراة الجزائر والنمسا في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو الجاري.

وتضم المجموعة العاشرة بمونديال كأس منتخبات الأرجنتين والجزائر والأردن والنمسا.