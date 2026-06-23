تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية

شهدت مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم واقعة مثيرة للجدل بعد تعرض اللاعب بن أولد لإصابة قوية وتجاهل الحكم احتساب خطأ، ما أسفر عن تسجيل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة وسط اعتراضات عارمة.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

واقترب منتخب الفراعنة الكبار خطوة هامة نحو التأهل إلى دور الـ 32 بمونديال 2026.

وشهدت الدقيقة 66 من عمر اللقاء انطلاق البديل النيوزيلندي بن أولد بكرة في مناطق دفاعات منتخب مصر ليتدخل معه مدافع الفراعنة ياسر إبراهيم بقوة.

وسقط مدافع منتخب مصر الوطني بكامل ثقله فوق اللاعب النيوزيلندي، ما أسفر عن تمزق سروال بن أولد وتعرضه لإصابة دموية حادة في منطقة حساسة بجسده، استدعت بقاءه أرضًا لفترة طويلة وهو يعاني آلاما مبرحة.

وقال لاعب منتخب نيوزيلندا فى تصريحات صحفية: تعرضت لمخالفة من مدافع الفراعنة الكبار ودهس ما تسبب في تمزيق ملابسي الداخلية ودهس أعضائي التناسلية.