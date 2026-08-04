قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في بنت جبيل والنبطية
وجهة مفاجأة لـ سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك .. أين يذهب؟
محمود مرجان : اجتماع الوسطاء بالقاهرة يؤكد الدور المصري في تثبيت هدنة غزة
إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر إلى المغرب وتؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة أزمة سبتة
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يسحب دعمه لرئيس الفيفا
محمد صلاح يحسم مستقبله .. توقيع رسمي مع هذا النادي والإعلان الأربعاء
مفيش البط الكيني .. خالد الغندور : الكونفدرالية هذا الموسم نارية
نوع خضروات غير متوقع ينسف الوزن ويحمى الجسم
مش هسايرك في الكلام | رئيس شعبة المخابز لوزير التموين : الأسعار مزعلانا
إنقاذ 14 بحارًا بعد غرق سفينة هندية قرب اليمن
جمال شعبان يكشف 3 مفاتيح ذهبية للعيش بصحة جيدة والوقاية من أمراض القلب
إحالة أوراق سارة خليفة وآخرين إلى المفتي في قضية تصنيع المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقدم في المفاوضات الإيرانية العُمانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

مفاوضات هرمز تقترب من مراحلها الأخيرة
مفاوضات هرمز تقترب من مراحلها الأخيرة
ملك ريان

تشهد المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز تقدمًا ملحوظًا، بعد وصولها إلى مراحلها الأخيرة بهدف التوصل إلى مسار ملاحي مؤقت يراعي المصالح المشتركة ويحفظ السيادة الإيرانية.

ورغم هذا التقدم، لا تزال عدة ملفات عالقة، أبرزها رسوم عبور السفن، وآليات إزالة الألغام البحرية، وحظر مرور القطع العسكرية. وتؤكد طهران أن أي تفاهم مع مسقط لن يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، إلا بعد تنفيذ مجموعة من الشروط، تشمل التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، ورفع الحصار البحري والعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن التواصل مع الولايات المتحدة لا يزال يقتصر على تبادل الرسائل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، مع نفي وجود مفاوضات مباشرة، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى تصاعد فرص الحلول الدبلوماسية بعد أن أخفق الخيار العسكري في تحقيق نتائج حاسمة لأي من الطرفين.


 

عاجل عواجل مضيق هرمز عبور السفن سلطنة عُمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

القاضي المزيف

قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

ترشيحاتنا

وزير الصحة

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية.. خطوة إستراتيجية نحو رقمنة الخدمات

ايمان عز الدين

إيمان عز الدين تكشف فلسفتها في التعامل مع الآخرين: كبرنا وفهمنا.. وهذه خلاصة التجارب

مركز بحوث الصحراء

بحوث الصحراء يرصد تغيرات الغطاء النباتي بالأقمار الصناعية لدعم التنمية المستدامة

بالصور

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد