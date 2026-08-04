برلماني أوروبي يدعو المفوضية إلى دعم اليونان وسط انتشار حرائق الغابات المدمرة

دعا عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان، جورجيوس أفتياس، المفوضية الأوروبية إلى دعم اليونان من خلال تفعيل صندوق التضامن التابع للاتحاد الأوروبي وتقديم مساعدات مالية للمتضررين من حرائق الغابات المستمرة التي التهمت الغابات والمنازل والأراضي الزراعية.

وكتب أفتياس، في رسالة موجهة إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية والاقتصاد، بيوتر سيرافين وفالديس دومبروفسكيس، أن "الحرائق المدمرة ألحقت أضرارًا بالزراعة المواشي والمنازل والشركات والبنية التحتية. ويلزم تدخل أوروبي فوري"، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

ودعا البرلماني الأوروبي إلى تفعيل صندوق التضامن للكوارث الطبيعية على الفور، حتى يتسنى تقديم التعويضات على الفور وفقاً لما حددته سلطات الاتحاد الأوروبي.

وكافح المئات من رجال الإطفاء حريق غابات ضخم اندلع شمال غرب أثينا، اليوم، لليوم الخامس على التوالي، بعد أن ساعدت الرياح القوية الحريق على تدمير المنازل والغابات وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان براً وبحراً.

ويقدم صندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ، منذ عام 2020، الدعم للدول الأعضاء والدول المرشحة للانضمام له من خلال تقديم الدعم المالي في أعقاب الكوارث الطبيعية الشديدة وفي حالات الطوارئ الصحية الكبرى.