جامعة المنوفية تعزز الشراكات المؤسسية لتوظيف إمكاناتها الطبية والعلمية لخدمة المجتمع

وقّع الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون مع الدكتور ناصر محمد عبدالباري، رئيس جامعة مدينة السادات والمكلف بتسيير أعمال جامعة مدينة السادات الأهلية، بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لمنسوبي جامعتي مدينة السادات الحكومية والأهلية، والاستفادة من الإمكانات الطبية والعلاجية المتطورة بمستشفيات جامعة المنوفية، في خطوة جديدة تعكس جهود جامعة المنوفية في دعم منظومة الرعاية الصحية وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة في تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجامعات المصرية، وتوظيف إمكاناتها الطبية والعلمية لخدمة المجتمع، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويواكب توجهات الدولة نحو التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والاستثمار الأمثل للخبرات والإمكانات المتاحة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفيات جامعة المنوفية تُعد من أكبر الصروح الطبية الجامعية، بما تمتلكه من كوادر طبية متميزة وتجهيزات حديثة في مختلف التخصصات، وهو ما يؤهلها لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب دورها المحوري في دعم المنظومة الصحية وخدمة المواطنين.

وأكد الدكتور ناصر محمد عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والاستفادة من الخبرات والإمكانات الطبية المتميزة التي تمتلكها جامعة المنوفية، بما يسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لمنسوبي جامعتي مدينة السادات الحكومية والأهلية.

وأضاف أن البروتوكول يعكس حرص الجامعة على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، من خلال إتاحة الاستفادة من الإمكانات العلاجية والتشخيصية المتقدمة بمستشفيات جامعة المنوفية، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد نموذجًا للتكامل المؤسسي بين الجامعات بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي ويحقق أهداف الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والرعاية الصحية.

هذا ويتضمن البروتوكول تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتسبي جامعتي مدينة السادات الحكومية والأهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والفحوصات والتحاليل الطبية، والأشعة، والجراحات بمختلف تخصصاتها، والحجز بالأقسام الداخلية، والغسيل الكلوي، وعلاج الأورام، وطب الأسنان، وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الآليات المنظمة لذلك.

كما ينظم البروتوكول آليات الإحالة وتقديم الخدمة بين الجانبين، بما يضمن سرعة الحصول على الخدمة الطبية واستمرارية تقديمها بكفاءة، ويؤسس لشراكة مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الجامعتين.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور خميس محمد خميس المشرف على قطاع التعليم والطلاب، الدكتور عبدالحميد شاهين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والمحاسب عماد نوح أمين عام جامعة مدينة السادات، الدكتورة تقوى جبر عميد كلية الطب البشرى بجامعة مدينة السادات.