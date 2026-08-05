شاهد.. تفاعل محمد صلاح مع جماهير طرابزون سبور بعد وصوله إلى إسطنبول «فيديو»

حظي النجم المصري محمد صلاح باستقبال جماهيري حافل فور وصوله إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انضمامه إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة خروج صلاح من المطار، حيث حرص على تحية جماهير طرابزون سبور التي احتشدت لاستقباله، قبل أن يتوقف للتفاعل معهم وسط هتافات حماسية.

ولم يكتف قائد منتخب مصر بإلقاء التحية، بل لوح لهم أكثر من مرة، ثم قادهم في ترديد هتافات التشجيع، في مشهد أشعل حماس أنصار النادي الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة.

ويستعد صلاح للخضوع للفحوصات الطبية، قبل توقيع عقود انضمامه رسميًا إلى طرابزون سبور، على أن يعلن النادي تفاصيل تقديمه الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ويعد انتقال قائد منتخب مصر إلى طرابزون سبور من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، في ظل الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير الذي صاحب الصفقة منذ بدء المفاوضات.