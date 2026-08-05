الخارجية الفلسطينية: غياب محاسبة الاحتلال تسبب في مأساة كبيرة بالقدس

قالت وزير الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، إن انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة مستمرة، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، فضلا عن الحملة الممنهجة ضد المؤسسات الفلسطينية وإنشاء متحف لقوات الاحتلال والسماح للإسرائيليين بشراء أراضي في الأرض المحتلة، من أجل تقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين.

ولفتت وزير الخارجية الفلسطينية، إلى أن غياب محاسبة الاحتلال تسبب في مأساة كبيرة بالقدس، مشددة على أن القدس تحتاج اليوم إلى خطة إنقاذ جماعية، ويجب أن تسهم تلك التدابير في تعزيز صمود الفلسطينيين والدفاع عن هوايتهم.

كما لفتت إلى أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأي محاولة للاعتراف بالقيادة المزعومة لإسرائيل على المدينة تعد لاغيه.

وشددت على ضرورة تقديم دعم مادي فوري ومستمر في العديد من المجالات، ويجب محاسبة الاحتلال على ما يقوم به من انتهاكات.