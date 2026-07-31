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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حبس عاطلين حاولا سرقة شريط مترو الأنفاق بحدائق القبة

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الحفر بجوار إحدى السكك الحديدية الخاصة بالمترو ومحاولة سرقته بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالحفر بجوار إحدى السكك الحديدية الخاصة بالمترو بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة 

بالفحص تبين وجود حفرة بجوار عامود حديدى مثبت داخل حرم شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر بمكان الواقعة بتاريخ 25/ الجارى بقصد سرقة العمود الحديدى المشار إليه، إلا أنهما لم يتمكنا من خلعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس شخصين سرق

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