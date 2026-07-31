حبس سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة 4 ايام لاتهامها بالنصب على المواطنين في القاهرة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة القاهرة) بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج (كائنة بمحافظة الجيزة) للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بمقر الشركة المشار إليها.. وضُبط بحوزتها (عدد من جوازات السفر "بأسماء أشخاص مختلفين"- 30 عقد عمل "خالية البيانات" - مطبوعات دعائية باسم الشركة)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.