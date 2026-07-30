القبض على شخص ضرب آخر بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قطور) وبإستدعائه حضر والده (سائق "له معلومات جنائية") وأقر بتضرره من جاره لقيامه بالتعدى عليه بالسب والتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته لخلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 26/ الجارى لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.