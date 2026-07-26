قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتحرك لتحصين كباكا والدبيس خلال ساعات
خلاف مالي.. تعثر مفاوضات الأهلي وانبي لضم حامد عبدالله
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
رئيس الوزراء يُتابع ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
جدد طلب الرحيل.. عرض قطري يهدد استمرار نجم سوبر فى الاهلي
البترول تزف بشرى بشأن الاكتشافات الجديدة وتأثير ذلك على الأسعار
اتحاد جدة يتحرك لخطف إمام عاشور.. وعرض رسمي لـ الأهلي خلال ساعات
قرار عاجل بشأن هدير عبد الرازق في قضية غسل الأموال
محمد فريد: الإعلان قريبا عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
عمر حسام يحصد المركز التاسع عالميا في بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما
رئيس فلسطين يبعث رسائل لعدد من قادة الدول والمنظمات لوقف العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين حاولا سرقة عامود حديدي بجوار مترو الأنفاق في القاهرة

القبض على شخصين حاولا سرقة عامود حديدي بجوار مترو الأنفاق في القاهرة
القبض على شخصين حاولا سرقة عامود حديدي بجوار مترو الأنفاق في القاهرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالحفر بجوار إحدى السكك الحديدية الخاصة بالمترو بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
 

بالفحص تبين وجود حفرة بجوار عامود حديدى مثبت داخل حرم شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر بمكان الواقعة بتاريخ 25/ الجارى بقصد سرقة العمود الحديدى المشار إليه، إلا أنهما لم يتمكنا من خلعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجتك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بحضور نائب محافظ الجيزة.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية

انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة بمحافظتي الجيزة والقليوبية

أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية

الأزهر يعلن أسماء العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

بالصور

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد