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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة المخرج الأمريكي رالف هيميكر عن عمر ناهز 65 عاما

رالف هيميكر
رالف هيميكر
أ ش أ

 توفى المخرج التلفزيوني والكاتب والمنتج ومدير البرامج الأمريكي الشهير رالف هيميكر عن عمر ناهز 65 عاما داخل منزله بمدينة جلينديل في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت مجلة (هوليوود ريبورتر) الأمريكية أن مسيرة هيميكر، امتدت على مدى ثلاثة عقود وشملت إخراج 31 حلقة من مسلسل "الدماء الزرقاء" Blue Bloods و28 حلقة من مسلسل "كان يا مكان" Once Upon a Time، ومسلسل "يوميات مصاص الدماء" The Vampire Diaries و"همس الأشباح" Ghost Whisperer.
وذكرت صحيفة (لو سوار) البلجيكية اليوم / الأحد/ أن سبب الوفاة لا يزال مجهولا.
وقدمت الممثلة لانا باريلا، التي جسدت دور الملكة الشريرة في مسلسل "كان يا مكان"، رثاء مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعي للمخرج الراحل الذي وصفته بأنه من ألطف وأكرم الشخصيات" الذين عرفتهم في حياتها.
وقالت باريلا، في منشور لها على منصة (إنستجرام)، "بعض الخسائر يصعب التعبير عنها بالكلمات.. رجل جميل وشغوف حقا وصديقي العزيز. كنت محظوظة بما يكفي للعمل مع رالف بصفته مخرجا".
واختتمت الممثلة قائلة "إننا سنفتقدك كثيرا. سنذكرك دائما ونحبك دائما".
وخلال مسيرته المهنية، أخرج رالف هيميكر أيضا حلقات من مسلسلات "ملفات إكس" The X-Files و"نيكيتا" Nikita و"ذا فلاش" The Flash.
ولد رالف ويليام هيميكر في 12 يونيو 1961، وتخرج من جامعة باكنيل الأمريكية، حيث درس اللغة الإنجليزية، وأخرج أفلاما قصيرة، كما حضر دورات في صناعة الأفلام بجامعة نيويورك لبدء مسيرته المهنية في مجال الإنتاج.

المخرج التلفزيوني الكاتب رالف هيميكر

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