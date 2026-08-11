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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أراوخو يكشف رسالة سواريز بعد انتقاله إلى ليفربول.. ودعم خاص من نونيز

أراخو
أراخو
إسلام مقلد

كشف المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو عن تفاصيل الرسالة التي تلقاها من مواطنه لويس سواريز عقب انتقاله إلى ليفربول، مؤكدًا أن مهاجم برشلونة السابق حرص على تهنئته وتشجيعه قبل انطلاق تجربته الجديدة مع النادي الإنجليزي.

وانضم أراوخو إلى صفوف ليفربول قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال موسم 2026-2027، مع وجود خيار شراء غير إلزامي في عقده، ليصبح رابع لاعب أوروجواياني يرتدي قميص "الريدز" بعد لويس سواريز، وسيباستيان كواتيس، وداروين نونيز.

سواريز يرحب بأراوخو في أنفيلد

وقال أراوخو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول، إنه تلقى رسالة من لويس سواريز قبل دقائق من حديثه مع وسائل الإعلام، تضمنت تهنئة خاصة بالانتقال إلى النادي الإنجليزي وتمنيات بالتوفيق في المرحلة الجديدة.

وأوضح المدافع الأوروجواياني أن سواريز أكد له أن ليفربول نادٍ عظيم، وطالبه بالاستمتاع بكل لحظة داخل ملعب "أنفيلد"، مشيرًا إلى قوة العلاقة التي تجمعهما.

أراوخو: سواريز أحد أعظم لاعبي ليفربول

وأكد أراوخو أن علاقته بسواريز قوية للغاية، وأنهما قريبان من بعضهما، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المقارنات بينهما لا تمثل مصدر ضغط بالنسبة له.

وقال إن سواريز يظل بالنسبة إليه واحدًا من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول، مستعيدًا ذكريات طفولته عندما كان يتابع تألق مواطنه مع الفريق الإنجليزي بين عامي 2011 و2014.

وأضاف أن الجماهير في أوروجواي كانت تستيقظ مبكرًا لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن سواريز كان مصدر فخر للجميع في بلاده، بعدما صنع تاريخًا مميزًا مع ليفربول.

داروين نونيز يوجه رسالة دعم

ولم يقتصر الدعم الذي تلقاه أراوخو على لويس سواريز، إذ كشف اللاعب أيضًا عن رسالة من مواطنه وزميله في منتخب أوروجواي داروين نونيز، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ليفربول.

وأكد أراوخو أن علاقته بنونيز تعود إلى سنوات طويلة، وأنه صديق مقرب له منذ الصغر، مشيرًا إلى أن مهاجم ليفربول السابق تحدث معه كثيرًا عن تجربته داخل النادي بشكل إيجابي.

أجواء أنفيلد أبرز نصائح نونيز

وأوضح أراوخو أن نونيز نقل له انطباعاته عن الأجواء داخل ملعب "أنفيلد"، خاصة العلاقة القوية بين الفريق والجماهير.

وأشار إلى أن نونيز كان يؤكد له دائمًا شغف جماهير ليفربول، لافتًا إلى أن المشجعين كانوا يهتفون باسمه حتى خارج الملعب، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين اللاعبين والجماهير.

أراوخو يبحث عن ترك بصمته مع ليفربول

ويأمل أراوخو في الاستفادة من تجربته السابقة مع برشلونة من أجل إثبات نفسه سريعًا داخل تشكيلة ليفربول، خاصة مع الدعم الذي حصل عليه من سواريز ونونيز قبل بداية مغامرته الجديدة.

ويسعى المدافع الأوروجواياني إلى السير على خطى مواطنيه الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ ليفربول، وتحويل فترة الإعارة إلى فرصة لإثبات قدرته على المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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