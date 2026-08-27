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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرو عثمان يؤكد على أهمية دور الأسرة فى حماية الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان

عمرو عثمان
عمرو عثمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استضاف نادي الاتحاد السكندري الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتدشين سلسلة مبادرات وقائية تستهدف رفع وعي النشء بخطورة التدخين وأضرار تعاطي المواد المخدرة، بحضور  إبراهيم شعبان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري نيابة عن الأستاذ محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، و مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية، والدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية، وعدد من القيادات التنفيذية بالنادي .

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي للنادي الرياضي، وبالتعاون مع كل من الإدارة المركزية للتعليم المستمر ومشاركة النشء والشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبمشاركة العديد من الأسر.

وألقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان كلمة خلال الفعالية أكد فيها على الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في منظومة الوقاية من الإدمان، مشيراً إلى أن الأسرة هي خط الدفاع الأول في توعية الأبناء وتحصينهم ضد مخاطر التدخين وتعاطي المخدرات حيث تمثل الأسرة  حجر الزاوية في منظومة الوقاية من تعاطي المخدرات، مؤكدا  على أهمية دور الوالدين فى  بناء علاقة قائمة على الحوار والثقة مع الأبناء فعندما يشعر الابن بالأمان داخل أسرته ويجد من يستمع إليه، فإنه لن يبحث عن بدائل خارجية  ،حيث أن غياب الحوار داخل الأسرة وعدم متابعة سلوك الأبناء يعد من أهم عوامل الخطورة التي تدفع الشباب لتجربة المواد المخدرة هرباً من المشكلات أو بدافع التجربة .

وأشار " عثمان "  الى أهمية تنفيذ أنشطة  التوعية داخل الأندية الرياضية وهو ما يمثل درعاً واقياً ضد الوقوع في براثن الإدمان ،لافتا إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مستمر في تنفيذ برامجه التوعوية داخل الأندية ومراكز الشباب طوال فترة الصيف، والمدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وفق استراتيجية تستهدف بناء وعي مجتمعي لدى مختلف الفئات العمرية، من خلال أدوات مبتكرة وتفاعلية تتناسب مع كل مرحلة عمرية.

كما تضمنت الفعالية تنظيم عرض مسرحي تحت عنوان "شاطر" للأطفال، يستعرض بأسلوب فني جذاب كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في التوعية بأضرار التدخين والإدمان، ودعم السلوكيات الإيجابية لديهم والبعد عن أصدقاء السوء كما تم  تدشين عدة مبادرات توعوية داخل نادي الاتحاد السكندري، وتوزيع مطبوعات توعوية على الأسر، وتنظيم ورش عمل حول كيفية اكتشاف العلامات المبكرة للتعاطي وكيفية التعامل معها إلى جانب استعراض الخدمات التي يقدمها الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة. كما تم الاتفاق على استمرار تنفيذ الأنشطة التوعوية بمقر فروع النادي، يتم من خلالها عرض المواد التوعوية وتنفيذ أنشطة تفاعلية بشكل دوري.

نادي الاتحاد السكندري صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرات مبادرات وقائية رفع وعي النشء التدخين وأضرار تعاطي المواد المخدرة

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