محافظ دمياط ومدير صندوق الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية برأس البر

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحدة الصندوق للبرامج الوقائية بمنطقة اللسان برأس البر، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، و مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة الإدمان، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية، والدكتور أحمد الكتامي مدير عام البرامج العلاجية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

مكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان

وتأتي هذه الوحدة في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية ، وتستهدف الوحدة تنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية المكثفة لرفع الوعي بخطورة المخدرات بين المصطافين وأسرهم المترددين على مدينة رأس البر خلال موسم الصيف، باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى الجمهورية.

كما تفقد المحافظ ومدير صندوق مكافحة الإدمان تنفيذ أنشطة مبادرة الصندوق تحت عنوان "شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها" باستخدام تقنية الواقع الافتراضي "VR"، لتوفير تجارب محاكاة عن التعاطي والإدمان ،وأجرى المحافظ تجربة عملية لمبادرة الصندوق داخل وحدة البرامج الوقائية عبر تقنية الواقع الافتراضي "VR" للتعرف على مخاطر المخدرات.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط أن افتتاح وحدة البرامج الوقائية برأس البر يعد خطوة مهمة في مسار حماية الشباب والأسر من مخاطر الإدمان، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المصطافين على المدينة من مختلف المحافظات، وأن وجود وحدة متخصصة للصندوق هنا يؤكد أن الدولة حاضرة لحماية أبنائها في كل مكان.

وأضاف المحافظ أن التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نموذج ناجح للتكامل بين أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن المحافظة على استعداد كامل لدعم كافة مبادرات الصندوق التي تستهدف نشر الوعي وتحصين الشباب ضد مخاطر المخدرات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أن إنشاء وحدة البرامج الوقائية برأس البر يأتي ضمن خطة الصندوق للتواجد في المناطق السياحية والمصايف خلال موسم الصيف، بهدف استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب في أنشطة مفيدة وتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.

وأضاف "عثمان" أن الصندوق يحرص على استخدام أساليب مبتكرة في التوعية، وأهمها تقنية "الواقع الافتراضي" التي تم إطلاقها، والتي تتيح للشاب أن يرى بنفسه الآثار السلبية للمخدرات على المستوى الصحي والاجتماعي والوظيفي، مما يساهم في ترسيخ الرسائل الوقائية بشكل أكبر.

وأشار مدير الصندوق إلى أن الوحدة ستعمل أيضاً على تدريب عدد من شباب المتطوعين من أبناء دمياط كـ "سفراء للوقاية" لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم في الشواطئ والأماكن العامة، مؤكداً أن الوقاية لا يمكن أن تنجح إلا بمشاركة الشباب أنفسهم.

وعقب الافتتاح، تفقد الدكتور حسام الدين فوزي والدكتور عمرو عثمان أنشطة الوحدة، وتعرفا على آليات تنفيذ الأنشطة التوعوية، والتي تشمل عروضاً تفاعلية، وندوات إرشادية، وتوزيع مواد مطبوعة، وتنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الأسرية. كما التقى المحافظ ومدير الصندوق بعدد من الشباب المصطافين الذين خاضوا تجربة "الواقع الافتراضي" التي أطلقها الصندوق بمنطقة "اللسان"، وهي إحدى الوسائل الحديثة للتوعية والتي تحاكي أضرار الإدمان على الصحة والمستقبل من خلال سيناريوهات واقعية يعيشها الشاب بتقنية VR. واستمعا لآراء الشباب حول التجربة، حيث أعرب المشاركون عن إعجابهم الشديد بالفكرة، مؤكدين أنها تركت أثراً قوياً لديهم وجعلتهم أكثر إدراكاً لخطورة الوقوع في براثن المخدرات، ووجهوا الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على هذه المبادرات المبتكرة.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكداً أن هذه الأنشطة تساهم بشكل مباشر في بناء وعي مجتمعي حقي ضد المخدرات، وتكسر حاجز الصمت حول المشكلة.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور عمرو عثمان بدعم محافظة دمياط الكبير لجهود الصندوق، مؤكداً أن الوحدة ستكون نموذجاً يحتذى به في باقي المحافظات الساحلية، وأن الصندوق سيواصل التوسع في البرامج الوقائية لتشمل كافة الفئات العمرية.

كما أكد المحافظ ومدير الصندوق أن التعاون بين المحافظة والصندوق سيستمر على مدار العام، وليس فقط في موسم الصيف، من خلال تنفيذ برامج داخل المدارس والجامعة هلال فترة الدراسة ومراكز الشباب ،بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشباب لرفع وعيهم بخطورة المخدرات.

وشهدت الوحدة في يومها الأول إقبالاً كبيراً من المصطافين والأسر، حيث تم تنفيذ عدة ورش عمل عن كيفية حماية الأبناء من أصدقاء السوء، وأهمية التواصل الأسري، وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي. كما تم توزيع مطبوعات تتضمن رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وأعراض التعاطي وكيفية التعامل معها، بجانب تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين.