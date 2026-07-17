عمرو عثمان يشهد مناقشة رسالة ماجستير حول التوعية بمخاطر الإدمان بالمناطق المطورة

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مناقشة رسالة ماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة، تحت عنوان "التوعية بمخاطر الإدمان بالمناطق المطورة"، بحضور أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من خطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ويجري حاليًا تنفيذها.



وتناولت رسالة الماجستير للباحثة "فرح هشام" أهمية برامج الحماية من المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث ينفذ الصندوق أنشطة تستهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،كما تطرقت الباحثة إلى تقييم أثر هذه الأنشطة على الفئات المستفيدة، وعلى الأداء المهني لدور الأخصائي الاجتماعي، فضلًا عن حث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج مجانًا من خلال الخط الساخن للصندوق "16023"، وذلك من خلال الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر في هذه المناطق ،حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للوقاية من الإدمان، فضلًا عن تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكذلك التمكين الاقتصادي للمتعافين لاستمرار تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

أهمية التوعية بمخاطر التعاطي والإدمان بالمناطق المطورة

وأكدت رسالة الماجستير على أهمية التوعية بمخاطر التعاطي والإدمان بالمناطق المطورة، واختيار الشباب والفتيات من أبناء هذه المناطق وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، وهو ما يقوم به صندوق مكافحة الإدمان. حيث نفذ الصندوق العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية من الإدمان، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

كما تناولت الدراسة أهمية اختيار كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية بأضرار المخدرات،حيث يحرص صندوق مكافحة الإدمان على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب، لاسيما طلاب الجامعات والمعاهد العليا، في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان ،فضلًا عن الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات. بجانب مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من التعاطي، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،فضلًا عن تنظيم كافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي ينفذها الصندوق.

مخاطر الإدمان بالمناطق "بديلة العشوائيات"

وفي ختام المناقشة قدم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان التهنئة للباحثة بمناسبة حصولها على درجة الماجستير حول أهمية التوعية بمخاطر الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، مؤكدًا حرص صندوق مكافحة الإدمان على دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات تسهم في تطوير استراتيجيات الوقاية، وربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه قضية التعاطي والإدمان، وتقديم حلول علمية لتطوير سياسات المواجهة.