عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق الإدمان بمحاور استراتيجية مكافحة المخدرات

شارك الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في حوار السياسات رفيع المستوى لتعزيز إجراءات الصحة العامة بشأن التعاطي والإدمان، الذي عُقد بالقاهرة ضمن المبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وفي إطار دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورنعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، وبمشاركة الدكتور فلاديمير بوزنياك استشارى تعاطى مواد الإدمان بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والأستاذ على ياسين مسؤول مساعد لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة بفيينا ، والأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ،وخبراء من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة وقيادات الصندوق وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وتستهدف الفعالية صياغة رؤية وطنية موحدة لتعزيز إجراءات الصحة العامة لمواجهة تحديات التعاطي والإدمان في مصر، مع وضع أولويات خطة عمل وطنية مرنة ومستدامة، مبنية على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة وعلاج الإدمان ،والمبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي المواد المخدرة، لحماية المجتمعات ودعم استقرارها، لما لهذه المشكلة من تأثير كبير على صحة الأفراد وتأثير سلبي على المجتمعات ،كما تهدف إلى دعم وتعزيز جسور التعاون الفعال بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية لضمان التوسع في إتاحة خدمات الوقاية والعلاج والحد من الضرر وإعادة التأهيل للمصابين باضطرابات تعاطي المواد المخدرة في مصر، فضلاً عن مراجعة وتحديث السياسات والنظم والتشريعات ذات الصلة بما يتماشى مع المعايير الدولية للصحة العامة، مع وضع أولويات خطة العمل الوطنية في الفترة المقبلة للتصدي لمشكلة تعاطي المواد المخدرة بوصفها قضية صحة عامة.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهم محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور متكامل، حيث تتضمن: الوقاية الأولية، والتحول من التوعية إلى الوقاية داخل المؤسسات التعليمية والشبابية، وتنفيذ برامج موجهة للأسرة تحت عنوان "الوقاية والاكتشاف المبكر"، وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة، والاستعانة بالمؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التعاطي، مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان، لا سيما في المحافظات الأقل إقبالاً على تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن الخطة تتضمن أيضاً الاكتشاف المبكر للتعاطي، والتدخلات الوقائية، وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة في هذا المجال، فضلاً عن إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، والتوسع في البرامج المُثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المتعافين وتمكينهم مهنياً واقتصادياً، ومواجهة الوصم الاجتماعي والتمييز تجاه المتعافين، وتضمين الأعمال الدرامية خطوطاً معالجة لهذه القضية. بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات، ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في عام 2023، وإعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية، والخاضعين للكشف، والسائقين المهنيين، والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل. وأشار إلى أنه تم إطلاق الخطة التنفيذية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وإعلان الجامعة صندوق مكافحة الإدمان "بيت خبرة إقليمي" في هذا المجال، فضلاً عن اختيار الأمم المتحدة للصندوق كأول شريك دولي في تطبيق مبادرة CHAMPS المتخصصة في وقاية الأطفال حتى سن 18 عاماً.

كما استعرض "عثمان" جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، حيث تم تطوير رابطة المتطوعين لتضم أكثر من 35 ألف متطوع، مع إنشاء 10 بيوت تطوع على مستوى الجامعات المصرية لرفع الوعي بخطورة المخدرات، ويتردد عليها ما يقرب من 250 ألف طالب وطالبة سنوياً. كما تم إعداد 10 آلاف كادر متخصص من علماء الدين والأطباء والتمريض والأخصائيين لدعم جهود الوقاية ومكافحة المخدرات، وإدراج محتوى علمي وقائي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ضمن مادة "القضايا المجتمعية". كذلك تم إعداد أول برنامج ليسانس متخصص في "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بجامعة بنها بدءاً من العام الجامعي 2025/2026، فضلاً عن استمرار تنفيذ دبلوم مهني متخصص لخفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة، بتركيبة منهجية تشمل 60% مواد نظرية و40% تدريب عملي، مما يتيح للخريجين الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل أكثر من 15 ألف مدرسة و26 جامعة حكومية و1000 معهد أزهري منذ إطلاق الاستراتيجية، وإطلاق مبادرة "أندية الوقاية" للتوعية في الأندية ومراكز الشباب باستهداف أكثر من 2200 مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية، وبناء قدرات أكثر من 4000 قيادة تطوعية على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية. فضلاً عن تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان"، وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، نفذ الصندوق 2467 نشاطاً داخل 917 قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والمشاركة في 3 معسكرات تضم 600 متطوع، والمشاركة في 50 قافلة توعوية.

وتنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار رؤية الدولة للارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق التنمية الاجتماعية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات": "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، الخيالة، أهالينا، روضة السودان، روضة السيدة، معاً، مثلث ماسبيرو، بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد"، وإنشاء عيادات داخل هذه المناطق واستفاد منها ما يقرب من 20 ألف متردد ،كذلك تم تنفيذ زيارات منزلية "متكررة" للتوعية من خلال 250 كادراً متطوعاً من شباب المناطق، وتنفيذ 25 لوحة إعلانات طرق للتعريف بخدمات علاج الإدمان المجانية، وتنظيم 15 مهرجاناً للأسرة والأطفال لرفع الوعي بخطورة التدخين والإدمان. وأُطلقت حملات إعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، ساهمت في زيادة الطلب على العلاج بمقدار 4 أضعاف، وحملات توعية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي VR للتوعية بمخاطر التعاطي. كما تم الكشف على 20ألف سائق حافلة مدرسية منذ إطلاق الخطة الوطنية بجميع المحافظات بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.6% مقارنة بـ 12% عام 2017 ،فضلاً عن توفير الخدمات العلاجية لما يقرب من 130 ألف متردد سنوياً مجاناً وفي سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية، من خلال 35 مركزاً علاجياً تابعاً للصندوق والجهات الشريكة، والخط الساخن رقم 16023 على مستوى 20 محافظة حتى الآن، فضلاً عن افتتاح أقسام للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان بمحافظات “القاهرة - الجيزة - الإسكندرية”