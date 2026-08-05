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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة النفسية» تشارك في ندوة توعوية موسعة لدعم المرأة والطفل ومكافحة الإدمان

الدكتور أيمن عباس
الدكتور أيمن عباس
عبدالصمد ماهر

شاركت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في ندوة توعوية موسعة بعنوان «مخاطر الإدمان وطرق الوقاية والعلاج والدعم النفسي للمرأة والطفل»، بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي بالصحة النفسية والوقاية من الإدمان.

وشهدت الفعالية مشاركة ميدانية فاعلة لفرق مبادرة «100 مليون صحة» التي قدمت خدماتها التوعوية والصحية للحضور، إلى جانب تنظيم قافلة طبية متخصصة للكشف المبكر عن أمراض النساء، بما يؤكد حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم خدمات صحية متكاملة تدمج بين التوعية والوقاية والرعاية الطبية الشاملة لمختلف الشرائح المجتمعية.

تعزيز خدمات الصحة النفسية

وأكد الدكتور أيمن محمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز خدمات الصحة النفسية ومكافحة الإدمان من خلال البرامج التوعوية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها الأمانة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الصحية، مشيراً إلى الدور الحيوي للخط الساخن (16328) في تقديم الدعم النفسي والإرشادات المتخصصة، وإلى خدمات المنصة الوطنية للاستشارات النفسية كمبادرة رقمية رائدة تتيح التواصل المباشر مع المتخصصين وتسهل الوصول إلى الخدمات وتدعم ثقافة التدخل المبكر.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أن الشراكة بين مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة والأمانة العامة للصحة النفسية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين قطاعات الوزارة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما شددت الدكتورة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة والكنيسة والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية من الإدمان بصفته أحد أبرز التحديات التي تمس استقرار الأسرة المصرية.

وخلال الندوة، قدمت الدكتورة رغدة الجميل، استشاري الصحة النفسية ومدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة، محاضرة تناولت مخاطر تعاطي المواد المخدرة وآليات التدخل المبكر والخدمات العلاجية والنفسية المتاحة، مع التأكيد على أهمية الدعم النفسي للمرأة والطفل ودور الأسرة المحوري في تهيئة بيئة صحية وآمنة، بحضور الدكتور محمد عيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للطب العلاجي وعدد من قيادات ومديري الإدارات بالأمانة العامة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة الأمانة العامة لنشر الوعي المجتمعي، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان الهادفة إلى التوسع في برامج التوعية والوصول بالخدمات النفسية والعلاجية لكافة فئات المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الدينية والمنظمات الأهلية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة واستقراراً.

الصحة النفسية ندوة توعوية مكافحة الإدمان المرأة والطفل مخاطر الإدمان المرقسية

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