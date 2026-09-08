شراكة دفاعية دائمة.. القوات الجوية الأمريكية تحتفي بمشاركتها في معرض العلمين 2026

تنطلق الدورة الثانية من معرض الطيران والفضاء المصري الأبرز في مطار العلمين الدولي، في حدث تتابعه الصحافة الدولية، مع توسعه وزيادة عدد المشاركين به.

احتفاء أمريكي

ووفق مجلة ميليتري أفريكا، تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بجناح عسكري أكبر من الذي شاركت به في الدورة الافتتاحية قبل عامين.

كما وتشارك بطائرات وأفراد من القوات الجوية الأمريكية والحرس الوطني الجوي لولاية تكساس، إلى جانب نظرائهم المصريين والدوليين من أكثر من 80 دولة.

كما احتفى موقع القوات الجوية الأمريكية، بالحدث حيث قال “إن معرض مصر الدولي للطيران 2026 في العلمين يسلط الضوء على الشراكة الدفاعية الدائمة بين مصر والولايات المتحدة”.

وقال موقع القوات الجوية “يو إس آير فورسيس سنترال”، خلال الحدث تستعرض الدولة المضيفة قدراتها المتميزة في مجال الطيران والفضاء، وهو الأمر الداعي لأن تشارك الطائرات والعسكريين الأمريكيون جنباً إلى جنب مع نظرائهم المصريين والدوليين من أكثر من 80 دولة لإظهار التزام مشترك بالاستقرار الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف.

حضور أمريكي قوي

وأكد موقع يو إس آير فورسيس سنترال، على الحدث فرصة لتأكيد دعم الولايات المتحدة للنسخة الثانية من هذا المعرض الدفاعي بعرض أحدث التقنيات العسكرية والمدنية الأمريكية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات الطيران العسكري والتجاري والخاص، وتصنيع الطائرات، وتقنيات الفضاء والصناعات ذات الصلة.

ويتوقع المنظمون حضور ما يزيد على 250 وفدًا عارضاً ونحو 12 ألف زائر متخصص خلال أيام المعرض الثلاثة.

ما سترسله الولايات المتحدة؟



يمتد الوجود العسكري الأمريكي ليشمل خمسة أنواع متميزة من الطائرات، يمثل كل منها مجموعة مهام مختلفة.

تغطي طائرات النقل العسكري C-130J سوبر هيركوليز وطائرات النقل العسكري C-130H هيركوليز الأقدم مهام النقل الجوي التكتيكي، حيث تنقل القوات والمعدات والإمدادات من وإلى المطارات النائية، وهو دور جعل عائلة طائرات C-130 ركيزة أساسية للقوات الجوية الأمريكية والحليفة لعقود.

أما طائرة A-10 ثندربولت II، المعروفة باسم وورثوج، فتُوفر قدرة دعم جوي قريب بفضل مدفعها الدوار GAU-8 أفينجر عيار 30 ملم ودروعها الثقيلة التي تحمي قمرة القيادة والأنظمة الحيوية.

وتُعد طائرة F-16 فايتينج فالكون، التي تعد مقاتلة متعددة المهام، وتشغلها مصر بأعداد كبيرة، المقاتلة الغربية الأكثر تصديرًا خلال العقود الأربعة الماضية.

وتختتم طائرة إف-15 إي سترايك إيجل العرض كطائرة مقاتلة هجومية و قادرة على تنفيذ مهام جو-جو ومهام جو-أرض دقيقة على المدى البعيد.

أهمية المشاركة الأمريكية

في هذا السياق، أكد إريك جاوديوسي القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية بالقاهرة، على أهمية المشاركة الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران 2026، مسلطاً الضوء على العلاقة بين البلدين.

وقال: "تفخر الولايات المتحدة بالمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران 2026، وافتتاح الجناح الأمريكي الذي يضم أكثر من 25 شركة أمريكية من بين أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال ابتكارات الطيران ".

وأضاف: "يعكس حضورنا القوي عمق الشراكة الأمريكية المصرية، وتعاوننا الممتد عبر قطاعات الطيران والفضاء والدفاع والفضاء والتجارة".