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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم، قبل أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى تجهيز الفريق بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة بقوة في البطولة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي والمقاولون العرب في الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي في تحقيق الانتصار خلال مواجهة المقاولون، ومواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب.

كان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام فريق تيم إف سي خلال الفترة الماضية، ضمن استعداداته للمرحلة المقبلة، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت المباراة إهدار إمام عاشور ركلة جزاء لصالح الأهلي، في إطار استعدادات الفريق وتجهيز جميع اللاعبين قبل استئناف منافسات الدوري.

وتشهد الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز عددًا من المواجهات القوية، وتختتم منافساتها غدًا الأربعاء بإقامة 4 مباريات، من بينها مواجهة الأهلي والمقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي.

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