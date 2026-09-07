إمام عاشور يشارك جمهوره صورا من التمارين الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

شارم نجم الأهلي إمام عاشور جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر امام عاشور بصورة من تدريبات الاهلي الجماعيه استعدادا لمواجهة مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطوله الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027، عندما يلتقي مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، عقب الفوز الأخير على سموحة.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.