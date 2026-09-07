عبد الجليل: أخشى من بيراميدز.. ويذكرني بأهلي الجيل الذهبي

أبدى محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي السابق، تخوفه من قوة فريق بيراميدز تحت قيادة الجنوب إفريقي موكوينا، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم مستويات مميزة ويعتمد أسلوبًا قويًا داخل الملعب.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن بيراميدز يذكره بفريق ماميلودي صن داونز في طريقة لعبه وشخصيته الهجومية.

وأضاف أن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق نتائج قوية خارج ملعبه، وهو ما جعله يستعيد ذكريات الأهلي في جيله الذهبي، عندما كان الفريق الأحمر يحقق الانتصارات خارج أرضه ويظهر بشخصية قوية أمام مختلف المنافسين، مؤكدًا أن بيراميدز أصبح منافسًا صعبًا.