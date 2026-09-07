شوبير: لا مجال للمقارنة بين موقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الأهلي وبيزيرا في الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك فارقًا كبيرًا بين موقف الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الأهلي، وموقف خوان بيزيرا مع الزمالك، مشددًا على أنه لا يمكن وضع الحالات الثلاث في مقارنة واحدة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «الفارق بين موقف ياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الأهلي وموقف خوان بيزيرا مع الزمالك فرق السما من الأرض».

وأوضح أن ياسر إبراهيم يعيش حالة جيدة مع الأهلي، خاصة بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه خلال آخر مباراة، بينما يشارك محمد هاني بصورة أساسية مع الفريق، وهو ما يعكس أهميتهما داخل حسابات الجهاز الفني.

وأضاف شوبير: «ياسر سجل هدف الفوز للأهلي في آخر مباراة، ومحمد هاني بيلعب أساسي، مينفعش يكون في مقارنة».

وأشار إلى أن الظروف الخاصة بكل لاعب تختلف عن الآخر، وبالتالي فإن التعامل مع موقف لاعبي الأهلي لا يمكن أن يكون مماثلًا لما يحدث في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك، مؤكدًا أن المقارنة بين الحالات الثلاث غير منطقية في ظل اختلاف المعطيات ودور كل لاعب مع فريقه.