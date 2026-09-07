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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبدالله: لم نسرب واقعة معروف ووائل جمعة ولم نشكك في نزاهة الحكام

واقعة محمد معروف ووائل جمعة
واقعة محمد معروف ووائل جمعة
سارة عبد الله

أكد أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي زد، أن إدارة النادي لم تقم بتسريب الواقعة التي أثيرت مؤخرًا بشأن الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب مباراة الفريقين في الدوري المصري.

وقال أحمد عبدالله، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن نادي زد أعلن موقفه بشكل رسمي من الأداء التحكيمي خلال المباراة، دون أن يكون طرفًا في تسريب أي تفاصيل تخص الواقعة المثارة بين معروف ووائل جمعة.

وأوضح: «بيان زد بشأن الحكام جاء بعدما رأينا أن مباراة الأهلي كان بها أخطاء تحكيمية مؤثرة في المباراة، لكن لا نشكك في نزاهة الحكام، ونكن كل احترام وتقدير لكل المنظومة، ونتمنى التوفيق للجنة الحكام».

وتطرق المدير التنفيذي لنادي زد إلى الجدل المثار حول واقعة محمد معروف ووائل جمعة، قائلًا: «لم نسرب واقعة محمد معروف ووائل جمعة، ومن الوارد أن يكون الموقف ذاته مثيرًا للشبهات، ولكن نحن لم نسرب أو نتحدث في هذا الأمر، وإنما أعلنا عن بيان رسمي لموقفنا من الأداء التحكيمي خلال المباراة».

وكانت مباراة الأهلي وزد قد شهدت جدلًا حول بعض القرارات التحكيمية، قبل أن تؤكد لجنة الحكام أنها راجعت التسجيلات الخاصة بالواقعة المتداولة بشأن حديث محمد معروف مع وائل جمعة، ولم يثبت وجود حديث يتعلق بطلب حماية أحد لاعبي الأهلي من الطرد.

وفي سياق آخر، كشف أحمد عبدالله عن طموحات نادي زد خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق يستهدف المنافسة والتواجد ضمن فرق المقدمة.

واختتم تصريحاته قائلًا: «هدفنا التواجد بين الـ6 فرق الكبار هذا الموسم»، في إطار سعي النادي لتحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

محمد معروف ووائل جمعة مباراة الأهلي وزد الأداء التحكيمي

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