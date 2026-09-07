مرتزقة.. جماهير فالنسيا تفتح النار على اللاعبين بعد الخسارة المذلة أمام برشلونة

احتج مشجعو فالنسيا، ضد مسؤولي النادي ولاعبيه بعد خسارة محبطة بنتيجة 5-0 على أرضهم أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

تجمّع بضعة آلاف من المشجعين خارج ملعب ميستايا ووصفوا اللاعبين بـ"المرتزقة"، كما طالبوا رئيس النادي، كيات ليم، ومالك الفريق بيتر ليم بـ"العودة إلى ديارهم".

تركت بعض مجموعات المشجعين المتعصبين المدرجات خالية في بداية المباراة، وتعرض اللاعبون والمدرب كارلوس كوربيران لصيحات استهجان في وقت مبكر، كما علت أصوات الاستهجان عند صافرة النهاية.

رئيس فالنسيا

تولى كيات ليم منصب الرئيس في عام 2025، لكنه كان يحضر مباراة في ملعب ميستايا لأول مرة، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية

كانت هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لفالنسيا بعد تعادله في بداية الموسم، ولم يسجل الفريق سوى هدف واحد في أربع مباريات.

ويحتل فالنسيا المركز الأخير في جدول الدوري الإسباني بنقطة وحيدة