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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيله عن الوداد واقترابه من نادي برازيلي.. القصة الكاملة حول زياش

زياش
زياش
مجدي سلامة

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، أمس الأحد، فسخ التعاقد مع نجمه المخضرم، حكيم زياش، بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

وكتب الوداد في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "لم تستمر هذه القصة للمدة التي نتمناها، لكن ارتداء زياش قميصنا سيبقى لحظة خاصة للنادي وجماهيره".

وأضاف النادي المغربي "تواجدك معنا سيبقى فصلا فريدا في تاريخ الوداد".

وسبق لحكيم زياش /33 عاما/ أن لعب لأندية أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وجالطة سراي التركي وغيرهم.

وانضم اللاعب المخضرم لصفوف الوداد في صيف 2025، وخاض بقميص الفريق 16 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف.

ووفقا لشبكة “espn Brasil” فإن حكيم زياش اقترب من الانتقال إلى نادي بوتافوجو البرازيلي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن الصفقة ومستقبل النجم المغربي.

الوداد حكيم زياش زياش

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