شوبير: منتخب مصر استعاد قوته.. واللاعبون أصبحوا يحلمون بالانضمام

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بقوة منتخب مصر وتأثيره على اللاعبين، مؤكدًا أن الانضمام إلى صفوف الفراعنة أصبح هدفًا وحلمًا لكل لاعب، مشيرًا إلى أن استبعاد اللاعب من المنتخب بات يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن إمام عاشور، لاعب الأهلي، يتمسك بالمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة من أجل اللحاق بمنتخب مصر، موضحًا: «إمام عاشور هيتجنن عايز يشارك مع الأهلي في المباراة القادمة علشان يروح المنتخب».

وأضاف: «هنا تبرز قيمة وقوة المنتخب، اللاعيبة بقى إنه يستبعد من المنتخب بقى مشكلة، بقى يخاف. كل لاعب في الدنيا بيبقى كل أمله وحلمه الانضمام للمنتخب».

وأشار شوبير إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في رغبة بعض اللاعبين في الانضمام إلى المنتخب، قائلًا: «إحنا جه علينا فترة بدأوا يقولك مش عايز أروح المنتخب، مش مهم أوي، بشكل غريب وعجيب».

وأكد أن الوضع تغير بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك أمرين مهمين تحققا، الأول هو زيادة رغبة اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني، والثاني هو عودة الجماهير للالتفاف حول الفراعنة.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «دلوقت حصلنا حاجتين مهمين أوي، اللاعبين هتتجنن علشان تنضم للمنتخب، والحاجة التانية إن الجماهير التفت من جديد حول المنتخب الوطني».