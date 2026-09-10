شبانة: عموتة يتحمل مسئولية تعادل الأهلي أمام المقاولون .. وعاشور غيّر شكل الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة أن حسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن الأهلي ظهر بشكل سيئ للغاية خلال الشوط الأول.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يذاع على قناة “CBC”: “حسين عموتة يتحمل مسؤولية تعادل الأهلي”.

وأضاف: “الجماهير مش حاسة بإمكانيات الفريق، والشوط الأول كان من أسوأ مباريات الأهلي”.

وتابع: “سيطرة لاعيبة المقاولون العرب على المباراة كانت واضحة، والأهلي لم يقدم الأداء المنتظر”.

وأردف: “زيزو مينفعش في الحتة دي، هو عنده إمكانيات، لكن إمام عاشور كان جاهز، ولما نزل الأهلي بقى له شكل تاني”.

وأشار شبانة إلى أن الأهلي لم يقدم أي خطورة هجومية حقيقية خلال الشوط الأول، قائلًا: “إحنا عايزين نقيم المهاجم، محدش سلمه كورة صح لمدة 45 دقيقة، الأهلي مالوش هجمة، ودي جديدة ومحصلتش”.

وأضاف: “زيزو بيلعب ناحية اليمين ونقله قلل من خطورته، واللعيبة مفيش سرعة في الأداء ومفيش جمل فنية”.

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: “لولا نزول إمام عاشور، بالخطورة اللي عملها هو ومروان عطية، الأهلي مكنش ظهر بالشكل ده، ومعنى كده إن جزء كبير من الخطورة كان بمجهود فردي”