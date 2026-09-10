شبانة: مجلس الأهلي حزين من الأداء.. وهناك أزمة فنية داخل الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي ظهر بمستوى فني ضعيف أمام المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن هناك أزمة واضحة في أداء الفريق، وأن مجلس الإدارة كان حزينًا بسبب المستوى الذي ظهر به اللاعبون.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يذاع على قناة “CBC”: “علي محمود مكنش عايز يخرج، وقالوا له وإنت خارج سلم على كابتن عموتة”.

وأضاف: “مروان عطية حصل على رجل المباراة، وهو اللاعب الوحيد اللي تحسه جاهز وبيقدم المستوى المطلوب”.

وتابع: “مجلس الأهلي كان قاعد حزين من الأداء، وهناك أزمة فنية واضحة في أداء الفريق”.

وأضاف: “بيراميدز يتفوق في المركز الأول، والزمالك في المركز الثاني، يليه الأهلي”.