محافظ الدقهلية يشدد على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولته، لمتابعة سير العمل بمخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم، الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لمتابعة منظومة الخبز المدعم.

جهود المحافظة لمتابعة منظومة الخبز المدعم

ورافقه اللواء عمرو عبد الرحمن، المشرف العام على المخابز، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة.

منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية

وشدد المحافظ على منع صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية للمواطن الواحد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الحصص.

كما وجه بضرورة تعبئة الخبز في شنط بلاستيكية نظيفة، سواء من جانب المخبز أو من جانب المواطن نفسه.

وتابع المحافظ أوزان رغيف الخبز بنفسه، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يلعبه المخبز في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة لأبناء المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية، والالتزام التام بالضوابط التموينية، واستمرار مراقبة وزن الرغيف وجودته، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين.